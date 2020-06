Pulizia fiume Sarno, recuperato un quintale di rifiuti

Un quintale di spazzatura recuperato dai volontari delle associazioni Spartacus e Briganti Sarrastri: e’ il risultato della giornata di pulizia del Rio Palazzo a Sarno (Salerno). Un centinaio di volontari del vesuviano e dell’agro nocerino-sarnese hanno aderito all’appello lanciato dall’associazione Spartacus di Ottaviano (Napoli) e dai Briganti Sarrastri di Poggiomarino per pulire il Rio Palazzo a Sarno: armati di guanti e sacchi per la raccolta differenziata, si sono calati nel ruscello per rimuovere i rifiuti depositati sul fondo. Circa un quintale di spazzatura e’ stato raccolto: in particolare vetro, plastica e alluminio. Tra gli oggetti recuperati anche scarpe, cover di telefonini e perfino una batteria per auto. Rispettate le norme di distanziamento sociale, le operazioni di pulizia sono state coordinate dalle sponde: tra di loro anche Zi’ Peppe Montoro, una sorta di ”custode” del Sarno e sostenitore delle iniziative di Spartacus e Briganti Sarrastri. ”Il mio ringraziamento va a quei pochi giovani di Sarno che sono stati con noi in prima linea – ha dichiarato Gennaro Barbato, presidente dell’associazione Spartacus – Non e’ possibile che l’inquinamento parta gia’ dalla citta’ di Sarno. Bisogna intervenire sulle fogne con l’obiettivo di recuperare ogni anno centinaia di metri di fiume anziche’ sprecare soldi con eventi inutili”.