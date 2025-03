Punkreas: 30 anni di “Paranoia e Potere” celebrati con cover d’autore e ristampa

I Punkreas, in occasione dei 30 anni dall’uscita di “Paranoia e Potere”, stanno pubblicando sulle piattaforme online una serie di cover d’autore di alcune delle tracce dell’album, rielaborate da artisti legati alla band da profonda stima ed amicizia.

La terza di queste, il prossimo 14 marzo, è “La Canzone del Bosco”, in una straordinaria versione dei TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI nel loro stile inimitabile, con un Davide Toffolo che oltre alla voce solista – a cui si aggiunge quella di Marcella De Gregoriis – e chitarra elettrica, barrisce con un sax acido che rimanda al punk newyorkese degli anni settanta.

Questo brano svela anche il terzo tassello dei quattro dell’artwork orginale, realizzato da Toffolo e dedicato a queste pubblicazioni inedite e disponibili solo in digitale, frammenti di un disegno che si mostrerà nella sua interezza con la prossima uscita.

Dopo “Acà Toro” di Giancane (22 gennaio) e “La Grande Danza” dei Modena City Ramblers (20 febbraio), la cover de “La Canzone del Bosco” avvicina di un altro passo l’uscita della versione rimasterizzata dello storico album dei Punkreas, prevista per il 21 marzo.

Dichiarano i Punkreas: “30 anni tra Paranoia e Potere…. Trenta, da quando con gli zaini ricolmi di CD Cippa, Paletta e Noyse facevano il giro dei negozi di dischi della Lombardia, treno dopo treno, stazione dopo stazione. Trenta, tra le paranoie di avere un lavoro solido e combattere il potere che cercava di soffocare quei sogni che nascevano nei centri sociali. Trenta ne sono passati dall’uscita di questo lavoro che nel suo “anacronismo” custodisce una realtà che purtroppo è attualmente molto simile ad allora. Con i soliti falsi preoccupati con le squallide minacce di sfratto o con le solite corride che ancora insanguinano le arene di Spagna… Ma con la consapevolezza di aver avvicinato questo album alle nuove entusiaste generazioni. È con loro che festeggeremo questo disco, volando via come un miraggio piuttosto che restare con quattro allocchi e un gufo. Buon anniversario PARANOIA E POTERE.”

I Punkreas sono una delle band più longeve e influenti del panorama punk rock italiano, considerati una pietra miliare della scena. Nati nel 1989 a Parabiago, una cittadina alla periferia di Milano, si sono distinti fin dagli esordi per la loro esplosiva fusione di punk rock, ska e reggae, unita a testi incisivi, ironici e impegnati.

“Paranoia e Potere (Remastered Version) – 30° Anniversario” (Canapa Dischi, Rude Records) è già disponibile in pre-order (https://www.ruderecords.com/ collections/punkreas) in CD, per la prima volta in cassetta, con tirature limitate e numerate a mano, e in vinile, in un’edizione Gatefold in tiratura di sole 1000 copie, sempre numerate a mano e 100% eco-friendly: sarà infatti realizzato attraverso l’utilizzo di materiali ecologici certificati e contribuirà ai progetti di Green Future Project, legati alla riforestazione e conservazione, proteggendo un’area di suolo crescente e abbattendo quindi CO2.