Punta pistola contro agente: disarmato 18enne in corso Garibaldi a Napoli

Gli agenti della Squadra Mobile, nel transitare in corso Garibaldi a Napoli, hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui conducente, alla loro vista, si è fermato per far scendere il passeggero e si è poi dato alla fuga in direzione di vicoletto I Pergole facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno inseguito il passeggero che, durante la fuga, ha puntato più volte una pistola in direzione di un agente minacciandolo fino a quando, giunti in vico Pergole, è stato bloccato e disarmato di una pistola BBM 315 calibro 8 con matricola abrasa e con due cartucce, di cui una camerata. Un 18enne napoletano, è stato arrestato per porto illegale di arma clandestina, ricettazione, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.