Le Fonti Awards, GBS riceve il premio dell’anno

Un riconoscimento di assoluta rilevanza per l’azienda GBS (Global Biomedical Service),

guidata da Giovanni Lombardo, che nel corso della manifestazione “Le Fonti Innovation Awards 2022” è stata premiata come Eccellenza dell’Anno “Innovazione & Leadership in Diagnostica per Immagine” nella categoria healthcare e pharma.

L’evento di carattere internazionale che mira a premiare le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l’alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo. Oltre che per l’innovazione e la leadership.

L’evento rappresenta sia un momento di premiazione ma anche un momento di approfondimento, confronto e dibattito: numerosi sono i momenti televisivi che vedono coinvolti top lawyers e Ceo, pronti ad affrontare temi di attualità legati a innovazione, tecnologia, leadership ed evoluzione normativa.

Le Fonti Awards fa parte dei premi internazionali, pertanto ogni vincitore oltre ad avere il massimo di visibilità istituzionale a livello nazionale, potrà godere di una importante esposizione mediatica a livello globale presso la comunità degli investitori, in tutte le città dove il Premio è presente: New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti altri centri finanziari globali.

“Essere premiati come Eccellenza dell’Anno a Le Fonti Innovation Awards 2022 – dichiara Giovanni Lombardo CEO di GBS – è per me motivo di forte orgoglio. Questo traguardo gratifica il lavoro e le competenze di tutti i componenti del team GBS che voglio ringraziare personalmente. Questo premio è di tutti noi!

Innovare non è per niente facile, comporta investire risorse economiche e tempo che non generano profitti immediati, ma credo che puntare sulla ricerca e lo sviluppo sia fondamentale per crescere e affermarsi sempre più nel nostro settore. Il 2022 è stato caratterizzato dalla concretizzazione di importanti progetti di R&S come la Gost Cage® che è l’innovativa Gabbia di Faraday trasparente per risonanze magnetiche ad alto campo. La progettazione e la realizzazione del prototipo, presentato al Congresso Nazionale SIRM, hanno coinvolto molti reparti aziendali.

Ringrazio il centro studi LE FONTI e il comitato scientifico che ha scelto di premiare GBS. Essere riconosciti come “eccellenti” e “leader” in Diagnostica per Immagini è un grande traguardo raggiunto quest’anno che ci stimola ad affrontare il 2023 con maggiore consapevolezza e voglia di fare sempre il massimo per migliorarci e migliorare l’intero settore della Diagnostica per Immagini.”