Punti neri: ecco cosa sono

I comedoni aperti, o meglio noti come punti neri, sono molto comuni nei soggetti giovani. La comparsa dei punti neri è provocata da un eccesso di ghiandole sebacee che si accumulano molto frequentemente sul viso, interessando la zona T, ossia fronte, naso e mento, ma anche altre parti del corpo come la schiena. I comedoni, possono progredire gradualmente, oppure infiammarsi e degenerare, fino a portare alla comparsa dell’acne. Questo fenomeno si verifica per lo più in età adolescenziale, periodo in cui aumentano gli ormoni sessuali, in particolare il testosterone. I punti neri si formano a causa dell’apertura dei punti bianchi, i quali sono composti principalmente da sebo, cheratina e microrganismi. Una pelle che tende a favorire la comparsa dei punti neri appare spesso oleosa e lucida; per contrastare il loro manifestarsi è fondamentale un’attenta pulizia, oltre all’utilizzo di cosmetici pensati proprio per questo tipo di cute.

Rimedi contro i punti neri

Quali sono i rimedi migliori per sconfiggere i punti neri? Le maschere viso, i cerotti oppure entrambi? Prima era difficile riuscire ad acquistarli, ma oggi, i cerotti per i punti neri si possono trovare dappertutto e sono molto semplici da utilizzare. Come prima cosa bisogna detergere bene il viso con dell’acqua calda, così da dilatare i pori, e applicare i cerotti per il viso per circa 10/15 minuti. Successivamente occorre rimuoverli delicatamente con un movimento che va dal basso verso l’alto. I cerotti riescono ad intrappolare al loro interno i comedoni, ma possono essere applicati solo nella zona T, quindi mento, naso e fronte, invece, la maschera contro i punti neri può essere applicata in tutto il viso, e si può scegliere tra quella in crema o peel off. Anche in questo caso è importante lavare accuratamente il viso prima di applicarla e lasciarla agire per 10 minuti circa. La cute risulterà sin da subito più sana e morbida.

Consigli utili

Dopo l’apertura dei pori, per favorirne l’espulsione attraverso i cerotti o la maschera, è necessario richiuderli mediante un tonico dalle proprietà astringenti. In un secondo momento potrai procedere con l’applicazione di una crema idratante che andrà a nutrire la pelle. Possono essere di grande aiuto anche le creme a base di oli essenziali come ad esempio il tea tree, la salvia o la lavanda, infatti le proprietà di queste erbe possono attenuare le infiammazioni della cute grazie al loro potere disinfettante, possono anche limitare la fuoriuscita dei brufoli e ridurre i rossori. Ricorda, inoltre, che quando acquisti dei prodotti, come detergenti, creme o make up devi sempre tenere in considerazione il tuo tipo di pelle e le sue necessità, un articolo dalle proprietà non idonee alla tua cute potrebbe danneggiarla ed acuire la comparsa di acne, punti neri e brufoli.