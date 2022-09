Punto da un calabrone, dopo pochi minuti si sente male. Ricoverato in ospedale muore

Un uomo di 42 anni, di professione magazziniere, e’ morto dopo essere stato punto da un calabrone questa mattina a Voghera (Pavia). Il 42enne e’ stato punto dall’insetto mentre si trovava in giardino. A quel punto e’ subito rientrato in casa, forse per andare a disinfettarsi. Ma pochi minuti dopo si e’ sentito male. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale della citta’ oltrepadana, e’ morto subito dopo il ricovero. Devono ancora essere chiarite le cause del decesso, che potrebbe essere stato provocato da un choc anafilattico in seguito alla puntura del calabrone.