Puok torna al Comicon Napoli: dal 28 aprile al 1 maggio alla Mostra

Anche quest’anno Puok sarà special guest del Comicon 2023, l’International pop culture festival che si terrà dal 28 aprile al 1° maggio a Napoli alla Mostra d’Oltremare. Annunciata con un video spot sul web, ispirato alla Marvel e all’indimenticabile film statunitense del 1984 “Ghostbusters – Acchiappafantasmi”, la partecipazione di PUOK al Salone Internazionale del Fumetto è l’esperienza gastronomica pop più attesa.

Food truck arancione, salse segrete, soffici bun e sorrisi, tutto è pronto per diffondere l’Orange Happiness di Puok e deliziare gli oltre 150mila appassionati di fumetti che visiteranno il Festival.

Una quattro giorni in cui anime, fumetti, supereroi, personaggi dei videogiochi, Cosplay e persone comuni potranno vivere il cibo come cultura trasversale grazie a una proposta in menu in linea con la creatività, il colore e il divertimento che connotano la manifestazione. Al Comicon Puok proporrà un menù di tre panini: SMASHED ONE (Doppio hamburger della casa da 100 gr l’uno, formaggio emmental fuso, bacon croccante, salsa segretissima) LOS POLLOS (Pollo fritto croccante, insalata iceberg, maionese classica) e l’ultima creazione SANDWICH DI PORCO (Maiale confit alla piastra, insalata iceberg, salsa segretissima).

“È per noi un grandissimo piacere tornare al Comicon col nostro bellissimo truck arancione. Per tutte le cose che ci piacciono, per la nostra anima nerd, per la nostra passione per lo streetfood più puro, il Comicon è casa nostra. Anche quest’anno, abbiamo deciso di onorare la nostra collaborazione con uno spot perfetto per l’occasione, un tributo ai Ghostbusters e Spiderman, a racchiudere tutto il nostro spirito Comicon. Crediamo sarà una grandissima festa, e speriamo di rivivere la fantastica atmosfera del 2022”. Dichiara Egidio Cerrone, co-founder e anima di Puok .