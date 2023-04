Pupi Avati, ambasciatore della cultura, ospite del Vero Alfredo minacciato di sfratto da Benetton

Pupi Avati, “ambasciatore della Cultura Italiana” nel mondo declinata con il linguaggio cinematografico è stato di recente ospite del Vero Alfredo, in piazza Augusto Imperatore in Roma, “tempio della tradizione gastronomica tricolore”. Accanto alle mitiche “Fettuccine burro e parmigiano”, un must dell’international food brand fondato 115 anni fa da Alfredo di Lelio I, il celebre regista, accolto con l’abituale savoir faire dalle patron Ines di Lelio e Chiara Cuomo, ha degustato le prelibatezze tipiche romane confezionate dallo chef della casa e dal suo eccellente staff, ampliando nobilmente l’interminabile “lista” di altissimi nomi del panorama artistico-culturale mondiale, ospiti del locale in più di 100 anni di brillante attività.

Considerato un “negozio storico di eccellenza” dal Comune di Roma oltre che un bene culturale attestato dal Ministero della Cultura con appositi decreti di vincolo del 2018, estesi anche alla stessa attività di ristorazione “Il Vero Alfredo” è attualmente sotto minaccia di un’iniziativa di sfratto da parte della Società immobiliare del Gruppo Benetton, Edizione Property; ciò nonostante continua ad essere un punto di riferimento di una clientela raffinata e internazionale.