Putin ai russi: L’operazione speciale andrà avanti. L’Occidente vuole distruggerci, ma non ci riuscirà

“Le elite occidentali non nascondono l’obiettivo di distruggere la Russia dal punto di vista strategico, farla finita con noi per sempre”. Lo ha denunciato il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo discorso all’Assemblea federale. “Ringrazio tutti i russi per il coraggio e la determinazione – ha continuato -. Voglio inchinarmi davanti a mogli, figli, madri e alle famiglie dei nostri difensori, ai medici alle infermiere che salvano vite, agli agricoltori che continuano a rifornire il fronte di generi alimentari, agli ingegneri che stanno lavorando h24, agli insegnanti, ai giornalisti che rischiano al fronte per raccontare la verita’ al mondo, ai volontari, agli imprenditori”. Poi, rivolto alle popolazioni delle quattro regioni ucraine annesse alla Russia, ha aggiunto: “Ora siamo nuovamente insieme e saremo ancora piu’ forti. Faremo di tutto perche’ sulla nostra terra ritorni la pace”.

L’operazione speciale continuerà

La Russia “continuera’ sistematicamente l’operazione speciale” in Ucraina, ha assicurato il presidente russo ribadendo la versione del Cremlino secondo cui “la guerra e’ stata iniziata dall’Occidente”. “Voglio ripeterlo, loro hanno iniziato la guerra e noi abbiamo usato la forza per fermarla”, ha detto all’Assemblea federale. Come negli anni ’30 in Germania, “l’Occidente sta aprendo la strada al nazismo in Ucraina” e “non gli interessa niente, sono pronti a usare chiunque, nazisti o terroristi” per combattere la Russia.

La responsabilità di alimentare il conflitto ucraino ricade sulle e’lite occidentali e sull’attuale leadership dell’Ucraina, ha accusato Putin. “La responsabilita’ dell’incitamento al conflitto ucraino, dell’escalation, dell’aumento del numero delle sue vittime ricade interamente sulle elite occidentali e, naturalmente, sull’attuale regime di Kiev, per il quale il popolo ucraino e’, di fatto, un estraneo”, ha detto Putin nel suo messaggio all’Assemblea federale. “Il regime ucraino di oggi non serve interessi nazionali, ma interessi di Paesi terzi”, ha aggiunto denunciando che “l’Occidente sta usando l’Ucraina come ariete contro la Russia e come campo di addestramento”. Il capo dello Stato ha aggiunto che il progetto “anti-russo” fa parte della politica dell’Occidente nei confronti della Federazione russa per creare focolai di conflitti vicino ai suoi confini. Secondo Putin, l’idea e’ quella di dirigere l’aggressione a Est, per eliminare i concorrenti.

Economia russa più forte delle previsioni dell’Occidente

L’economia russa e’ stata piu’ forte di quanto prevedesse” l’Occidente che ha varato il regime sanzionatorio contro Mosca. “Grazie al lavoro congiunto di governo, parlamento, banche, lavoratori abbiamo garantito la stabilita’ economica e mantenuto posti di lavoro”, ha detto ancora il presidente russo. “Il risultato del 2022 e’ che il Pil si e’ ridotto del 2,1% secondo i dati piu’ aggiornati, mentre a febbraio-marzo dell’anno scorso si prevedeva una caduta verticale”..