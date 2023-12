Putin al sosia che gli fa la domanda: “così posso parlare solo io”

Milano, 14 dic. (askanews) – “Parlare così posso solo io”. Così il presidente russo Vladimir Putin ha reagito a una domanda proposta durante la “linea diretta” sulla tv russa, da un suo doppio in video proposto da un “cittadino russo di San Pietroburgo”, chiaramente un deepfake raffigurante il presidente della Federazione Russa. “Questo è il mio primo sosia”, ha detto Putin. “Ho pensato e deciso che solo una persona avrebbe dovuto parlare come me con la mia voce, e quella persona devo essere solo io”, ha scherzato il presidente russo, dando seguito alle molte speculazioni sui suoi sosia.

Poi il leader russo ha risposto a una domanda di una bambina, Arina, che gli chiedeva se un robot potesse sostituire i suoi cari, e le ha assicurato che “sicuramente nessuno può sostituire la nonna”.