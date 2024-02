Putin: Biden per noi meglio ma non può dire “grazie per l’endorsement”

Reagisce con sarcasmo al “figlio di p…” di Biden

Roma, 22 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dice che Vladimir Putin è un “figlio di puttana”? La frase pronunciata lontano dalle telecamere non è piaciuta in Russia, ma il presidente russo cerca la chiave del sarcasmo parlando a un cronista da Kazan nella repubblica russa del Tatarstan.Mica può dirmi “ben fatto Volodya, grazie per l’endorsement, mi aiuti un sacco” ha detto Putin.”Per noi, per la Russia, Biden è preferibile. E a giudicare da quello che ha detto di recente, avevo assolutamente ragione perché è una reazione adeguata a quello che avevo detto io”.