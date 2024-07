Premier ungherese in visita a Mosca

Roma, 5 lug. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha definito “franco e utile” il dialogo con l’omologo Viktor Orban, giunto in visita a Mosca.”È importante che anche nell’attuale difficile situazione geopolitica si possa continuare il dialogo, anche naturalmente sulla situazione in Ucraina”, ha concluso Putin parlando in conferenza stampa.