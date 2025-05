Putin: con Trump abbiamo detto che lavoreremo su memorandum con Kiev

“Per definire principi accordo, tempi ed eventuale cessate il fuoco”

Mosca, 19 mag. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin, dopo una telefonata durata due ore con l’omologo statunitense Donald Trump, ha detto che Mosca è pronta a lavorare a un memorandum su un possibile accordo di pace, che preveda anche un temporaneo cessate il fuoco, ma le cause profonde della crisi ucraina secondo Putin “devono essere eliminate”.Putin – che ha definito la telefonata con Trump “piena di contenuti, franca e molto utile” – ha dichiarato che gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina sono “sulla strada giusta”, dopo la ripresa dei negoziati con Kiev, e che Mosca è pronta a collaborare con l’Ucraina a un memorandum sul futuro accordo di pace.Il presidente russo ha ringraziato Trump per aver sostenuto la ripresa dei colloqui diretti tra Mosca e Kiev. “Abbiamo concordato con il presidente degli Stati uniti che la Russia proporrà e sarà pronta a lavorare con la parte ucraina a un memorandum su un possibile futuro accordo di pace, definendo una serie di punti, come, per esempio, i principi di risoluzione e i tempi di un eventuale accordo di pace”, ha detto Putin ai giornalisti nei pressi della località balneare di Soci, sul Mar Nero.Se saranno raggiunti gli accordi opportuni, ha detto ancora il presidente russo, allora potrebbe esserci “un cessate il fuoco”, sottolineando che i colloqui diretti tra Russia e Ucraina “danno motivo di pensare che in generale siamo sulla strada giusta”.Inoltre, Putin ha detto che la priorità per Mosca è “eliminare le cause profonde di questa crisi” e, a questo scopo “dobbiamo solo individuare i modi più efficaci per procedere verso la pace”, procedendo con accordi che vadano bene “a entrambe le parti”.