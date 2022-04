Il presidente russo, Vladimir Putin, e l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, sono stati invitati al vertice del G20 in Indonesia, in programma a Bali il 15 e 16 novembre, dal presidente Joko Widodo. Lo riferisce l’agenzia di stampa “France-Presse”, citando il capo di Stato indonesiano. In precedenza, Zelensky aveva affermato di aver tenuto colloqui con Widodo, ringraziandolo per averlo invitato al summit del G20.