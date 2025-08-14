Putin elogia gli Usa per impegno nella fine del conflitto in Ucraina

“Non esclusa possibile negoziazione dell’accordo Start”

Mosca, 14 ago. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto con favore gli sforzi degli Stati Uniti per porre fine al conflitto in Ucraina, parlando un giorno prima del suo vertice con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Putin ha affermato che l’amministrazione statunitense sta compiendo “sforzi molto vigorosi e sinceri per porre fine alle ostilità”.Nel corso di una riunione propedeutica all’incontro, Putin ha anche dichiarato che non è escluso che la prossima fase dei contatti tra Russia e Stati Uniti possa portare alla negoziazione di accordi per una nuova edizione del trattato START, il trattato per la Riduzione delle armi Strategiche.