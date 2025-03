Putin, asilo politico ad Assad per evitare che rimanesse folgorato sulla via di Damasco

Una tirannide, quella degli Assad in Siria, padre e figlio, detenuta con poteri illimitati e perciò crudele in patria e pericolosa oltreconfine, è caduta in un pugno di ore. Platone, nella Repubblica, scriveva dei pericoli che, in uno stato democratico, pendevano sui suoi abitanti: il più temibile era e lo è ancora, che se la Cosa Pubblica non fosse stata gestita secondo le regole del buon governo, i delegati del popolo che erano al governo sarebbero stati scalzati da uno o più tiranni, certamente potenti e refrattari a ogni forma di indulgenza verso il popolo, perciò tiranneggiato nel senso moderno del termine. Tanto per tenere separata questa accezione del termine da quella che contraddistinse, nel terzo secolo a.c, l’operato di Dionigi a Siracusa. In quel caso non si andò oltre il rigore assoluto nel far rispettare le leggi e, in alcune occasioni,alla comminazione di punizioni esemplari per chi sbagliava. Dionigi era uomo di cultura, stimato anche al di fuori dell’isola. Nella vicenda attuale Assad si colloca agli antipodi delle posizioni del Siracusano, peraltro in un momento storico costellato di drammi economici e sociali che si stanno riversando sull’ umanità come poche volte nel corso del secoli, si era verificato.In Siria attualmente la situazione è fluida, senza episodi cruenti di qualche rilevanza. C’è di più. Quasi nelle stesse ore in cui in Siria prendeva forma il colpo di mano, a Parigi veniva restituita al culto la Basilica di Notre Dame, gravemente danneggiata da un incendio qualche anno fa. Il pensiero è andato subito a quanto era di prassi in occasione di eventi importanti nelle famiglie reali di tutti gli stati. In occasione dello scambio di visite tra quelle teste coronate, si era soliti ricavare il tempo necessario per incontri bilaterali e anche più consistenti per affrontare questioni di interesse reciproco. Così durante il fine settimana parigino gli ospiti arrivati da varie parti del mondo hanno potuto realizzare una serie di incontri che realizzare fuori di quella cornice e con la stessa quantità di capi di stato e alte cariche sarebbe stato sicuramente molto più difficile.Per l’occasione l’Italia era presente con il Capo dello Stato e altre personalità Il parterre di convenuti da tutto il mondo era senz’ altro quello delle grandi occasione

Altrettanto ha destato curiosità, non benevola, per l’assenza, a tutti gli effetti non il massimo della linearità e della correttezza dell’agire dimostrata da Francesco nei confronti della Chiesa d’oltre alpe. Quindi in alcune parti del mondo, proprio insieme alla ricorrenza religiosa dedicato a una delle figure più importante della religione cattolica, la Madonna, in Siria, quindi secondo protocolli di altre religioni, si plaudiva allo sfascio di una dittatura sanguinaria. Tutto ciò assume ancor più il carattere di una disfatta per il potere assoluto che infieriva da Damasco. A Mosca si stava già battendo il petto Zar Putin, sostenitore di Assad,che solo per evitare di farsi oggetto di altri gesti di insofferenza, ha dato il via libera a Assad perchè, insieme alla famiglia, lo raggiungesse a Mosca, offrendo loro, come prima accennato, asilo politico sine die.Ora il gioco si fa duro e I duri dovrebbero scendere in campo a giocare. È difficile fare pronostici sul seguito di quella storia infinita. Calmate le acque, si potrà dare inizio alla creazione di un nuovo assetto geopolitico di quella parte del Mondo. Per ora si può solo rimanere in attesa degli sviluppi che certo richiederanno il tempo necessario.