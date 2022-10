Putin: Il regime di Kiev rifiuta qualsiasi proposta di dialogo e i civili muoiono

rifiuta qualsiasi proposta di dialogo e così “gli attacchi continuano, i civili stanno morendo”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nella riunione del Consiglio di sicurezza russo, come riporta Interfax. “Le leggi costituzionali sull’ammissione delle quattro nuove regioni alla Federazione Russa – ha affermato – sono entrate in vigore. Come è noto, il regime di Kiev si è rifiutato di riconoscere la volontà e la scelta del popolo e rifiuta qualsiasi proposta di dialogo. Piuttosto, gli attacchi continuano. I civili stanno morendo”, ha dichiarato Putin.