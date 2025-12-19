Putin innamorato e il giornalista che vuole sposarsi (e lo farà)

Roma, 19 dic. (askanews) – Tra una invettiva contro l’Occidente e una minaccia all’Ucraina, la maratona di fine anno di Vladimir Putin si è tinta di toni sentimentali. Nel corso della conferenza stampa unita alla tradizionale Linea diretta con i cittadini, il presidente russo ha lasciato chiaramente intendere di essere innamorato, rispondendo con un doppio “sì” a chi gli ha chiesto se amasse qualcuno e se il sentimento fosse ricambiato. “Va tutto bene, non preoccupatevi”, ha aggiunto, con un sorriso.

Sempre sul tema, Kirill Bozhanov, giornalista di una tv di Ekaterinburg, ha attirato l’attenzione del presidente mostrando un cartello con la scritta “Voglio sposarmi”, tempestato da cuoricini. “Sembra tu sia già vestito per la cerimonia”, ha scherzato Putin. Bozhanov ne ha approfittato per chiedere alla fidanzata, in diretta, di convolare a nozze con lui. E mentre la conferenza del presidente proseguiva, è arrivato il lieto fine: la fidanzata di Bozhanov ha detto sì. Putin è già stato invitato.