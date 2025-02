Putin: Isteria fuori luogo, nessuno vuole escludere l’Ucraina

“Mi piacerebbe incontrare Donald, credo anche a lui”

San Pietroburgo, 19 feb. (askanews) – L’Ucraina ha avuto una reazione di “isteria” sull’incontro fra negoziatori americani e russi in Arabia Saudita tenutosi ieri in Arabia Saudita, perché “nessuno vuole escluderla”. A dirlo, a margine di un evento a San Pietroburgo, è il presidente russo Vladimir Putin, che ha detto di aver molto apprezzato l’esito dell’incontro russo-americano di ieri. “E’ impossibile risolvere molte questioni, compresa la crisi ucraina, senza aumentare il livello di fiducia tra Russia e Stati Uniti”, ha inistito il presidente russo. Il capo del Cremlino ha aggiunto che gli “farebbe piacere incontrare Donald”, riferendosi al presidente americano.Putin ha anche affermato che sarebbe cominciata una controffensiva russa con soldati russi che dal Kursk, la regione russa oggetto di una fulminante incursione ucraina in territorio russo, sarebbero penetrati nella notte nella confinante regione ucraina di Sumy.