Putin mobilita i servizi segreti: “Interferenze straniere sul voto”

Elezioni di settembre, più sicurezza per energia e funzionari

Mosca, 24 feb. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato i vertici del Servizio federale di sicurezza (FSB) di bloccare qualsiasi interferenza straniera nelle elezioni legislative in programma a settembre. Intervenendo alla riunione del collegio dell’FSB a Mosca, ha chiesto anche di rafforzare la protezione delle infrastrutture energetiche e dei funzionari pubblici e ha denunciato un aumento di attacchi attribuiti all’Ucraina.”Occorre prestare particolare attenzione alla sicurezza complessiva delle prossime elezioni alla Duma di Stato e degli altri organi di potere – ha detto Putin – È essenziale che si svolgano nel pieno rispetto della legge, riflettendo la volontà sovrana del popolo russo, e che venga stroncata qualsiasi interferenza straniera nella campagna elettorale. Neutralizzare tali minacce è compito del vostro servizio, dell’FSB”.”Lo scorso anno – ha aggiunto il presidente russo – il numero dei reati terroristici è aumentato e la maggior parte di essi è stata opera senza dubbio dei servizi speciali ucraini e dei loro referenti stranieri. Allo stesso tempo è cresciuto in modo significativo il numero di attacchi contro infrastrutture russe, strutture sociali e amministrative e edifici residenziali con missili e diversi tipi di droni. È necessario – ha concluso – attuare misure aggiuntive, incluso il rafforzamento della protezione antiterrorismo delle infrastrutture energetiche e dei trasporti, dei luoghi di grande affluenza, garantendo la massima difesa delle strutture critiche e, se necessario, dotandole di ulteriori mezzi di protezione”.