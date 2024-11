Putin ordina la produzione in serie del missile ipersonico Oreshnik

Lo ha detto durante una riunione del consiglio di Sicurezza

Mosca, 22 nov. (askanews) – Durante una riunione del Consiglio di sicurezza a Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’avvio della produzione in serie del missile ipersonico Oreshnik, dopo che Mosca lo ha utilizzato per colpire la città ucraina di Dnipro.”È necessario stabilire la produzione di massa. Supponiamo che la decisione di produrre in serie questo sistema sia stata presa”, ha dichiarato, confermando che il missile ipersonico è in effetti stato utilizzato.