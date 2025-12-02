Putin: se l’Europa desidera la guerra, noi siamo pronti fin da ora

Il leader del Cremlino accusa l’Ue di voler ostacolare un accordo

Roma, 2 dic. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è “pronta” alla guerra se l’Europa la vorrà, accusando l’Ue di cercare di ostacolare un accordo sul conflitto in Ucraina.”Non abbiamo intenzione di entrare in guerra con l’Europa, ma se l’Europa improvvisamente lo volesse e iniziassese, noi siamo pronti fin da ora”, ha dichiarato Putin prima dei colloqui con l’inviato statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner arrivati a Mosca. “Non ci possono essere dubbi al riguardo” ha ribadito il presidente russo.