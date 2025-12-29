Putin sostiene che le forze ucraine retrocedono su tutto il fronte

Mosca mostra la riapertura del teatro di Mariupol bombardato nel 2022

Mosca, 29 dic. (askanews) – In Florida Trump e Zelensky hanno parlato di tentativi di pace tra Russia e Ucraina, mentre il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una riunione con i vertici militari ha ostentato sicurezza assicurando che l'”operazione speciale” prosegue e che “le unità delle Forze armate ucraine si stanno ritirando ovunque, lungo l’intera linea di contatto”.Putin ha inoltre sottolineato la necessità di garantire la sicurezza degli oblast di frontiera: “Si tratta di un compito molto importante, poiché garantisce la sicurezza delle regioni di confine della Russia e nel 2026 sarà sicuramente necessario continuare questo lavoro”.Sempre in questa ottica di ostentazione Mosca ha diffuso le immagini della riapertura del teatro di Mariupol, uno dei simboli della città bombardati dell’assedio russo del Donetsk, nel 2022. La televisione russa ha mostrato immagini dell’evento di gala, nonché della scalinata e delle colonne in marmo ricostruite del teatro e di un lampadario di cristallo da 2,5 tonnellate appeso nell’auditorium. Secondo Amnesty International almeno 12 persone furono uccise nel bombardamento del teatro.