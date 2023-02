PwC Italia aderisce alla campagna ‘M’illumino di meno’

PwC Italia aderisce anche quest’anno, giovedì 16 febbraio 2023, a ‘M’illumino di meno’, campagna sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005 e giunta alla sua 19a edizione. Con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022 il Parlamento italiano ha istituito per il 16 febbraio la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica. Nella serata di giovedì 16, per rispettare il ‘silenzio luminoso’ e contribuire attivamente al risparmio delle risorse energetiche – fa sapere PwC Italia in una nota – nel quartiere Citylife a Milano la Torre PwC verrà spenta per alcuni minuti, in contemporanea con la Torre di Generali e la Torre di Allianz. Un gesto simbolico coerente con la filosofia di PwC Italia, impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale con l’obiettivo Net Zero che prevede, con orizzonte 2030, la decarbonizzazione delle attività aziendali, una significativa riduzione delle emissioni di CO2 connesse agli spostamenti e la neutralizzazione delle emissioni residuali, con progetti di investimento mirati.