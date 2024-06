“Q2Scale”, accelerazione per startup: domande entro il 21 luglio

Fino al 21 luglio le startup possono partecipare al programma di accelerazione “Q2Scale”, con l’obiettivo di fare scaling in nuovi mercati globali, sfruttando la sua rete di partner ed esperti internazionali. Il programma fa parte dell’iniziativa EIT Global Outreach e offre alle migliori tecnologie europee l’opportunità di ricevere un pacchetto completo per entrare nel mercato internazionale e fare beta testing in un programma ibrido di 2 mesi. In particolare, il programma offre: l’opportunità di convalidare la tecnologia della startup nei settori specifici per attirare interesse e accelerare l’ingresso sul mercato, gli strumenti e le competenze necessarie per condurre in modo efficiente i PoC con le aziende, garantendo un approccio fast-track bypassando la burocrazia e soddisfacendo le esigenze del settore, la creazione di connessioni con i leader globali, sbloccando opportunità di collaborazione. E ancora: consente di aprire le porte a potenziali partnership e collaborazioni facendo rete con figure influenti del settore; accesso a mentorship, attraverso incontri con mentori esperti ed esperti tecnologici che forniscono una guida su misura per navigare nelle complessità dell’innovazione; opportunità di collaborazione e connessione, garantendo relazioni durature anche oltre la conclusione del programma.

Possono partecipare startup, con sede in UE o in uno dei paesi associati a Horizon Europe che hanno ideato soluzioni nel settore automobilistico, energetico, della catena di approvvigionamento e della sostenibilità e il cui prodotto è pronto per il beta testing e il rilascio. Il budget totale disponibile è di 15.000 euro.