Q8 Italia e Komen Italia ancora insieme per promuovere la salute delle donne

ROMA (ITALPRESS) – Q8 Italia annuncia il rinnovo della partnership con Komen Italia, organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. Un rapporto pluriennale che, anche di recente, ha visto Q8 sostenere il 26 ed il 27 marzo la Carovana della Prevenzione a Napoli, l’iniziativa itinerante di Komen Italia che mette a disposizione screening, visite mediche e informazioni sulla profilassi e diagnosi precoce del tumore al seno.

“Consapevole dell’importanza della conoscenza e della prevenzione come primi strumenti di difesa, Q8 Italia conferma, dunque, l’impegno a favore della comunità sostenendo le iniziative di Komen Italia, tra cui la celebre Race for the Cure, la più grande manifestazione per il contrasto ai tumori del seno in Italia e nel mondo – si legge in una nota -. Anche quest’anno, la squadra Q8 parteciperà con entusiasmo alla manifestazione di maggio a Roma, testimoniando i valori di solidarietà e responsabilità sociale che guidano l’azienda. Sarà inoltre l’occasione per confermare il supporto anche al Villaggio della Salute di Roma, che, in occasione della Race, offre controlli gratuiti e sensibilizza la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce”.

“La partnership con Komen Italia riflette i valori aziendali di Q8 di mettere al centro le persone ed il loro benessere. Grazie a questa collaborazione – prosegue la nota -, Q8 supporta iniziative di grande impatto sociale, per rendere la prevenzione una pratica diffusa e accessibile a tutti, con l’obiettivo di proteggere e migliorare la qualità della vita. Pratica ampiamente supportata anche nell’ambito delle politiche di welfare aziendale attraverso gli screening medici annuali a disposizione di tutti i dipendenti, che rivolge un’attenzione particolare alla prevenzione delle patologie oncologiche femminili mettendo a disposizione anche gli screening senologici”.

“Siamo convinti che l’impresa debba svolgere anche un ruolo sociale e creare valore di lungo periodo sul territorio. Per questo siamo fieri di collaborare con Komen Italia per promuovere la prevenzione e sostenere concretamente chi ogni giorno affronta questa battaglia”, ha dichiarato Fortunato Costantino Direttore Human Resources, Legal & Corporate Affairs di Q8.

– foto Q8 Italia –

(ITALPRESS).