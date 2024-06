Q8 Italia, incontro sulle smart city in Italia. Al Faraj: Noi pronti a cooperare

“Smart City. Roadmap for Government”: è il titolo del convegno da Q8 Italia, affiliata di Kpi (Kuwait Petroleum International), svoltosi stamane all’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma. Al centro del dibattito il futuro delle smart cities in Italia. Il simposio ha visto la partecipazione di illustri relatori provenienti da diversi settori, tra cui alti rappresentanti governativi, esperti accademici e leader del settore, con partecipanti confermati come il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e altri rappresentanti di istituzioni nazionali e locali.

“Crediamo fermamente nella cooperazione solida, inclusiva e costruttiva, che coinvolga governi, settore privato, società civile e molte altre parti interessate e stakeholder”, ha detto l’executive vice president marketing di Kpi, Fadel Al Faraj, aprendo il simposio “Smart City. Roadmap for Government” organizzato da Q8, affiliata di Kuwait Petroleum International. Tra le sfide del nostro tempo, “un posto di primo piano spetta certamente alla realizzazione di Smart City”, secondo Fadel Al Faraj e ognuno degli elementi che le identificano – reti, servizi, digitalizzazione, benessere per le persone e le imprese – “rappresenta un elemento essenziale per Q8”. A partire, spiega il vp di Kpi, dalle “indispensabili reti di trasporto e dalle energie necessarie per rendere effettivo per tutti il diritto di circolazione, che deve essere coniugato anche con un migliore uso delle risorse e minori emissioni”. “Sarà necessaria, a nostro avviso, l’adozione di un mix di fonti e vettori energetici in grado di apportare il proprio contributo alla riduzione di CO2 nel rispetto del principio della neutralità tecnologica”, ha sottolineato Fadel Al Faraj, in questo modo “può essere garantita la sicurezza energetica”, che è “parte integrante della stessa sicurezza nazionale”.

Shafi Al Ajmi, presidente & Ceo di Kpi, ha sottolineato come Q8 Italia si sia “saldamente affermata come leader nella sostenibilità, impegnandosi con i politici e il pubblico per promuovere soluzioni urbane innovative”. E questo simposio. ha continuato, “segna una tappa significativa nel percorso di Q8 Italia verso la promozione di smart cities sostenibili”.

Pichetto: Battaglia contro la monocultura dell’elettrico

“E’ nota la battaglia che stiamo conducendo in sede europea per evitare che in questo comparto venga imposta la monocultura dell’elettrico, ma perché, nel segno della neutralità tecnologica, si sviluppi tutta la filiera green dei carburanti e della mobilità” ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del simposio. “Nel disegnare la traiettoria per la nuova mobilità dobbiamo avvalerci anche di aziende che operano nel settore in cui opera Q8. Le nuove stazioni di servizio – che offriranno sempre più servizi per la mobilità – potranno dare il loro apporto”, ha aggiunto Pichetto. “Un percorso possibile”, secondo il ministro, “anche grazie all’impegno del Governo che è pronto a presentare un piano per il riordino della rete di distribuzione dei carburanti” che ha visto al ministero delle imprese un primo confronto tra il ministro Adolfo Urso e le associazioni di categoria.