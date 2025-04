Qashqai traina le vendite di Nissan nel primo trimestre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Sprint di vendite Nissan a marzo, ultimo mese dell’anno fiscale giapponese, con immatricolazioni (PC+LCV) in crescita del 21% sul 2024, un risultato cinque volte superiore rispetto al mercato che nel mese si attesta a +4%. La quota di mercato Nissan cresce e raggiunge il 3,6% (+0,5 punti vs 2024). Nissan cresce anche in tutto il primo trimestre 2025, segnando un +3%, in controtendenza rispetto al mercato che nello stesso periodo è in calo del 3%.

La quota di mercato Nissan anno su anno cresce di 0,16 punti e raggiunge il 3%. Ottimi risultati per tutta la gamma crossover Nissan tra cui spicca Qashqai, che con 3.581 unità immatricolate a marzo (+24% vs marzo 2024) e 7.177 unità nel trimestre, si aggiudica il primo posto fra i C-SUV e il quarto posto fra gli ibridi più venduti in Italia sia nel mese che nel primo trimestre. Nel mese, crescono a doppia cifra anche le vendite di Nissan X-Trail (+65% vs marzo 2024), che è al quinto posto fra i modelli D-SUV più venduti in Italia a marzo e al settimo posto fra i D-SUV più venduti da inizio anno.

Sempre a marzo, vendite in crescita del 16% per Nissan Juke, che si aggiudica il 9° posto fra i modelli benzina più venduti in Italia sia nel mese che nel primo trimestre. Gli ecoincentivi Nissan fino a 12.000 euro sull’intera gamma Ariya spingono le vendite del crossover Nissan 100% elettrico, con incrementi di volume di oltre il 400% a marzo e di oltre il 200% nel primo trimestre rispetto agli stessi periodi del 2024.

Continua il successo del propulsore e-POWER scelto da oltre 3.200 clienti italiani nel periodo gennaio/marzo 2025, portando così a oltre 28.000 i modelli e-POWER venduti in Italia dal 2022, anno di lancio, a oggi. Disponibile su Qashqai e X-Trail, e-POWER è un propulsore unico nel suo genere e rappresenta una vera rivoluzione dell’ibrido, con un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia. Silenzioso, con accelerazione brillante e progressiva tipica dei veicoli elettrici, ma senza la necessità di ricarica alla spina, e-POWER è mette insieme i vantaggi della guida in elettrico, senza dover cambiare le proprie abitudini di rifornimento dell’auto.

