Qatar 2022, Argentina in finale. Messi: “Mondiali incredibili”

(Adnkronos) – “Abbiamo chiesto alle persone di fidarsi di noi perché questo gruppo è pazzo. Ce l’abbiamo fatta. Giocheremo di nuovo una finale mondiale”. Così Lionel Messi, come riporta il Clarin, dopo il successo dell’Argentina per 3-0 sulla Croazia nella semifinale di Qatar 2022. La seleccion vola in finale e attende la vincente della sfida tra Francia e Marocco. Messi ha l’opportunità di conquistare l’unico trofeo che manca nella sua straordinaria bacheca. Il fuoriclasse ha sfiorato la Coppa del Mondo nel 2014, quando l’Argentina ha perso in finale contro la Germania in Brasile. Ora, al crepuscolo della carriera, per il numero 10 arriva la seconda chance.

“Avevo molte cose in testa, ero molto emozionato sin dall’inizio, con tutta questa gente, la mia famiglia. Il mondiale è stato incredibile per quello che stiamo vivendo, ora c’è l’ultima partita ed è quello che chiedevo”, ha aggiunto.