Qatar, Città della Scienza partecipa al “Montalcini Global Biotech Tour 2025”

di Marco Milano

Città della Scienza partecipa alla missione internazionale in occasione del Montalcini Global Biotech Tour 2025, il prestigioso forum dedicato alle biotecnologie medico-scientifiche promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Agenzia ICE, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Doha (Qatar), in programma in queste ore in Qatar. In agenda per l’evento prevede interventi istituzionali ed esperti italiani e qatarini, focalizzati sulle opportunità di collaborazione, scambio economico-commerciale, ricerca congiunta e investimenti tra Italia e Qatar, con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo e reciprocamente vantaggioso. Un’importante missione istituzionale alla quale prende parte Città della Scienza e che vede la partecipazione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, dell’Ambasciatore d’Italia in Qatar, Paolo Toschi, e di una delegazione composta da oltre trenta centri di ricerca italiani che incontreranno altrettante realtà scientifiche e accademiche del Qatar. “Confrontarci con un Paese così dinamico e all’avanguardia rappresenta per noi una grande opportunità – ha detto il presidente di Città della Scienza Riccardo Villari – Presentare il modello di Città della Scienza in un contesto innovativo come quello qatarino, con il supporto dell’Ambasciata italiana e dell’ICE, che hanno organizzato in modo eccellente questo evento, ci riempie di entusiasmo e orgoglio. La presenza del Ministro della Salute sottolinea l’importanza strategica della missione e conferma la validità della nostra partecipazione. Per la nostra comunità è fondamentale aprirsi al confronto internazionale, condividere competenze ed esportare il nostro format. Ascoltare le strategie di un Paese che si propone come hub dell’innovazione ci consente di crescere e svilupparci ulteriormente. Riteniamo che questa esperienza possa rappresentare una significativa opportunità di espansione per il polo campano della divulgazione scientifica”.