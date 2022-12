Qatar-Ue, Giorgi avrebbe confessato: Soldi per me e Panzeri, mia moglie Eva Kaili non c’entra e va scarcerata

Francesco Giorgi, uno degli arrestati nell’ambito dell’operazione anticorruzione lanciata venerdì scorso dalla Procura federale belga, avrebbe confessato, ammettendo davanti alla polizia belga e al giudice istruttore di aver fatto parte di un’organizzazione – utilizzata sia dal Marocco che dal Qatar – attiva con l’obiettivo di interferire negli affari europei. Lo affermano atti del tribunale consultati da Le Soir e La Repubblica.Giorgi, compagno dell’eurodeputata greca Eva Kaili, è stato incriminato e incarcerato dal giudice Michel Claise per corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un’organizzazione criminale.

Durante l’interrogatorio Giorgi avrebbe ammesso di aver gestito il contante e di essersi occupato della ‘cassa’ dell’organizzazione. Come riporta Repubblica, Giorgi ha ribadito nell’interrogatorio che i soldi erano destinati solo a lui e a Panzeri e ha cercato in tutti i modi di tenere la compagna fuori, chiedendo che venisse scarcerata e precisando che i soldi non erano destinati a lei.