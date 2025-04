Qs World University Ranking, NABA prima accademia Belle Arti d’Italia

Roma, 17 apr. (askanews) – Preparare i giovani al mondo del lavoro, mettendo al centro la formazione e lo sviluppo di conoscenze e capacità che sappiano valorizzarne qualità e inclinazioni. È questo l’obiettivo del NABA Career Day che si è tenuto la scorsa settimana a Roma, presso la sede di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.

Una giornata che ha visto partecipare rappresentanti aziendali dei settori cinema e animazione, grafica e comunicazione, nuove tecnologie e moda, con i quali si sono tenuti oltre 80 colloqui per stage e posizioni di lavoro.

Il NABA Career Day è un evento che porta le aziende in NABA e le fa incontrare con gli studenti dell’ultimo anno e gli Alumni, coloro che hanno completato il percorso di studi. È un evento importante per il futuro professionale dei giovani che si trovano a fare veri colloqui in campus con aziende appartenenti al settore dell’area di studio.

L’evento è stata anche l’occasione per celebrare NABA che, secondo il QS World University Ranking, è per il quinto anno consecutivo la prima accademia di belle arti d’Italia e tra le top 100 del mondo per i temi di art & design. Un prestigioso riconoscimento che premia la qualità dei contenuti, l’esperienza di classe, i progetti accademici portati avanti dagli studenti ma anche il rapporto con il mondo del lavoro. Hanno partecipato all’incontro Amedeo Ciaccheri, presidente municipio VIII di Roma, Martina Lascialfari, direttrice generale Fondo per la Repubblica Digitale e Roberto Tropea di Sviluppo Lavoro Italia, società del Ministero del lavoro.

Prima di questo evento gli studenti di NABA hanno avuto due incontri per fare formazione comportamentale e sviluppo soft skills, capire come comportarsi a colloqui, imparare ad entrare nel mondo professionale, il che vuol dire anche capirne le dinamiche, imparare i comportamenti adeguati, avere la giusta attitudine.