Qu4lity, open call per la manifattura digitale: finanziamenti fino a 75mila euro

È aperta la seconda Open Call del progetto Qu4lity di Digital Factory Alliance per la digitalizzazione del settore manifatturiero. L’obiettivo è validare i concept e le piattaforme sviluppate nel progetto QU4LITY attraverso nuove azioni pilota con focus “Zero Defect Manufacturing” (ZDM) e “Autonomous Quality”.

L’Open Call si rivolge a due tipologie di attività implementate da PMI e MidCaps. La prima tipologia: Piloti ZDM per PMI/MidCap produttrici, che implementano il paradigma di QU4LITY all’interno del concetto di Autonomous Quality (AQ). Questi nuovi progetti pilota consisteranno in soluzioni fornite ai produttori, a complemento dei progetti pilota su larga scala all’interno dell’ecosistema QU4LITY. Verranno assegnati 300.000 euro per il finanziamento di 4 proposte. Il budget massimo per proposta è di 75.000 euro. La seconda tipologia: miglioramenti delle piattaforme digitali QU4LITY e progetti pilota di PMI e MidCaps, che daranno alle aziende l’opportunità di sviluppare ulteriormente le loro soluzioni utilizzando le Open API (Application Programming Interfaces) del progetto. Verranno assegnati 375.000 euro per il finanziamento di 5 proposte. Il budget massimo per proposta è di 75.000 euro.

I progetti avranno durata di 9 mesi e ogni proposta deve essere presentata da un singolo richiedente, i consorzi non sono ammessi.

La scadenza per presentare le domande è il 18 giugno 2021.