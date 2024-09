“Quadrifoglio in Arena” : sabato arriva Massimiliano Gallo con “Stasera punto e capo and friends”

Sabato 21 settembre, l’Arena Flegrea si prepara ad accogliere uno degli attori più amati del panorama italiano, Massimiliano Gallo, per la terza tappa della rassegna “Quadrifoglio in Arena”.

Con il suo spettacolo “Stasera punto e capo and friends e la festa continua”, Gallo promette di regalare al pubblico napoletano una serata all’insegna del divertimento e della comicità. Un vero e proprio evento che celebra la sua lunga e brillante carriera, divisa tra cinema, teatro e televisione.

Con una carriera che instancabile si divide tra cinema, serie tv e teatro, in circa dodici anni l’attore napoletano ha fatto oltre 35 film e 15 serie tv e, senza mai abbandonare il palcoscenico, ha lavorato con registi del calibro di Risi, Garrone, Ozpetek, Martone e Sorrentino. E’ tra i protagonisti della serie tv “I Bastardi di Pizzofalcone” e nei prossimi mesi sarà protagonista in “Napoli Milionaria” e “Vincenzo Malinconico avvocato” ma soprattutto con il suo film “ Figli di una stella”, opera prima da regista dell’attore napoletano. Nel cast Maurizio Casagrande, Gianfelice Imparato e Mariano Rigillo.

Il poliedrico artista non tradisce il teatro che per l’occasione la scena sarà il prestigioso palco dell’Arena Flegrea con “Stasera punto e capo and friends e la festa continua ”, una festa appunto che celebra la compagnia dell’attore che si arricchisce di amici e ospiti speciali.