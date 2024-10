Quadro all’asta, il ricavato in aiuto del calcio sociale a Napoli

Sarà devoluto ai ragazzi dello Spartak San Gennaro, gruppo sportivo sostenuto da volontari che a Napoli hanno fatto del calcio sociale la loro missione, il ricavato della messa all’asta di un quadro di Francesco Filippelli, 31 enne pittore e chimico napoletano noto per i «ritratti che si trasformano». L’iniziativa benefica è stata organizzata dall’artista e mecenate Mario Poggio nella galleria di Palazzo Venezia, nel centro storico di Napoli , dove è in esposizione una sua mostra e dove è avvenuta la consegna dell’opera da parte di Filippelli nelle mani di Ester Sesso e Luigi Volpe, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Asd Spartak San Gennaro. «L’idea dell’asta – racconta all’Ansa Maria Rosaria Liguori, estimatrice delle opere di Filippelli – è avvenuta durante la performance dell’artista nella galleria che ha ospitato la mostra di Mario Poggio il quale ha lanciato la proposta di una donazione del quadro appena realizzato». «Il mio pensiero – ricorda – si è subito indirizzato verso le attività a me note della scuola calcio Spartak San Gennaro e al grosso lavoro svolto dai volontari a sostegno dei minori residenti in alcuni quartieri a rischio della città di Napoli ». «Il calcio sociale attuato dai volontari dell’Asd Spartak San Gennaro – ricorda Ester Sesso, presidente dello Spartak San Gennaro – parte qualche anno fa come esperimento rivolto a pochi minori. Oggi – tiene a spiegare – coinvolge più di cento ragazzi guidati anche nel loro percorso didattico con l’organizzazione di doposcuola e laboratori pomeridiani. Tutte queste attività si concretizzano e si finanziano con l’aiuto di speciali amici come Poggio e Filippelli ai quali tengo ad aggiungere l’attore Gianfranco Gallo promotore di numerose iniziative a nostro sostegn