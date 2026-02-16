Qual buon vento, Legambiente presenta ad Aquilonia il dossier sull’eolico in Campania

Giovedì 19 febbraio d Aquilonia (nella della Cultura alle ore 10,30) Legambiente Campania presenterà il dossier “Qual buon vento”, con numeri, dati e buone pratiche dell’eolico in Campania.

Tra i partecipanti, saranno presenti Antonio Caputo, sindaco di Aquilonia; Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania; Ottavia D’Agostino, ufficio scientifico Legambiente Campania; Simone Togni, presidente Anev; Oreste Vigorito, presidente Ivpc; Lella Messina, segretaria generale Filctem-CgilCampania; Rosanna Repore, presidente Città dell’Alta Irpinia; Simona Brancaccio, responsabile ufficio speciale valutazioni ambientali Regione Campania; Luigi Aloisio, sindaco di San Sostene; Zaccaria Spina, presidente Comunità Montana del Fortore; Antonio Di Conza, sindaco di Lacedonia; Francesca De Falco, responsabile energia, efficientamento, green economy e bioeconomia Regione Campania; e Stefano Ciafani, presidente Legambiente. A seguire, i partecipanti visiteranno l’impianto di EDP. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di partner principali tra cui E-WAY, ENGIE, IVPC, Leitwind, ERG, EDP, RWE Renewables Italia, In Energy, Statkraft e Vestas, oltre ai partner WEB, Nisida e ABN.