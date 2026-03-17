Quale futuro per il Sud, a Napoli il Feuromed: appunti per promuovere una crescita strutturale

Parte da Napoli il confronto su sviluppo, investimenti e futuro del Mezzogiorno. Prende il via domani la nuova edizione di Feuromed, il forum euromediterraneo promosso dal quotidiano l’Altra Voce, in collaborazione con il Parlamento europeo e con il patrocinio della Commissione europea.

Fino al 20 marzo, al Centro congressi Federico II, l’evento riunirà manager, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, tra cui diversi ministri, per tre giorni di dibattiti dedicati alle strategie di crescita dell’Italia e del Sud nel contesto europeo e mediterraneo.

Il nodo dello sviluppo a intermittenza

Al centro dell’edizione 2026 c’è un tema netto: superare una crescita a strappi e costruire basi solide per lo sviluppo.

“Serve tornare a crescere in modo strutturale, rafforzando sviluppo, investimenti e competitività – ha spiegato Alessandro Barbano, direttore de l’Altra Voce –. L’obiettivo è superare la logica delle fiammate congiunturali e costruire un nuovo modello fondato su investimenti pubblici più selettivi, mobilitazione del capitale privato, infrastrutture strategiche e rafforzamento delle filiere euromediterranee”.

Il Mezzogiorno come leva strategica

Il forum punta a rimettere il Mezzogiorno al centro delle dinamiche economiche, non come area da sostenere ma come motore di sviluppo.

Transizione energetica e digitale, sicurezza demografica e sanitaria e una governance più efficiente sono indicati come fattori chiave per rilanciare il sistema Paese. In questo scenario, il Sud e il Mediterraneo possono tornare a svolgere un ruolo strategico negli equilibri economici europei.

“Il Sud e il Mediterraneo possono diventare il nuovo perno geo-economico dell’Europa”, ha sottolineato Barbano.

Tre giorni tra economia e politica

Feuromed si conferma così uno spazio di confronto tra pubblico e privato sulle grandi trasformazioni in atto: dalla transizione energetica alle nuove filiere industriali, fino alle politiche per la competitività.

Sul tavolo, più che analisi, una questione concreta: capire se l’Italia è in grado di trasformare le occasioni di crescita in un percorso stabile. E, soprattutto, se il Sud può smettere di inseguire e iniziare a guidare.