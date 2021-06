Quale futuro per Napoli, dibattito in streaming promosso dalla fondazione Valenzi

“Napoli e le sfide per il futuro” è il dibattito che si terrà domani, mercoledì 30 giugno dalle ore 11 in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo e sindaco a Napoli dal 1975 al 1983. L’incontro sarà moderato dal giornalista e scrittore Ermanno Corsi e verterà sui temi che dovrà affrontare la prossima amministrazione comunale per la città di Napoli con gli interventi di rappresentanti del mondo dell’associazionismo, delle categorie produttive, delle professioni e di alcune istituzioni cittadine. È possibile seguire la diretta Facebook al seguente link: https://www.facebook.com/FondazioneValenzi/videos/203499691545065. “La Fondazione – spiega una nota – intende promuovere una serie di incontri pubblici senza alcuna barriera ideologica e di appartenenza politica per fare conoscere la visione di ciascuno dei candidati alla prossima competizione elettorale e favorire il dialogo fra tutti coloro che sono interessati allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale della città”.