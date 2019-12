Qual è la squadra di basket che ha più introiti al mondo?

Il basket è uno sport molto seguito in tutto il mondo. In Europa ha una fortuna media, nel senso che è più uno sport di nicchia anche se, in alcuni casi, eventi importanti a livello europeo ricevono una buona copertura mediatica. Copertura che non sarà mai paragonabile a quella dei colossi americani della NBA. E’ per questo motivo che il basket, in America, è uno degli sport (bonus ricorrenti scommesse) più seguiti assieme al football, al baseball, al supercross ed all’hockey. In questo caso, come nel caso del calcio in Europa, è il basket a farla da padrone con giri di denaro veramente molto ingenti.

Ma quali sono le squadre che hanno più introiti al mondo? Quali sono le più ricche del massimo campionato di basket mondiale? In questo articolo verrà soddisfatta ogni curiosità a riguardo.

Ma quali milioni di dollari, qui si parla di miliardi

Gli introiti e le spese di una squadra di basket sono davvero vertiginosi. A partire dallo stipendio d’oro degli atleti che lievita su svariati milioni di euro all’anno, anche la gestione degli stadi è molto importante per garantire ai partecipanti il massimo spettacolo dall’evento in questione. Si parla, infatti, di squadre che valgono, nel loro complesso, miliardi di dollari. Una ricerca di Forbes ha stabilito che, in media, una squadra di basket americana costa 1,9 miliardi di dollari tra stipendi di giocatori, personale, staff e gestione di marketing e campi di allenamento, palestre e tutto ciò che segue.

Se si pensa solo che i New York Knicks hanno un palazzetto del valore di mezzo miliardo di dollari si capisce molto bene la situazione che si cercava di delineare. Tuttavia, però, c’è un enorme salto di qualità tra le squadre che possono permettersi di più e quelle che, invece, devono accontentarsi di qualcosa di meno. Per esempio, lo stadio dei Grizzlies di Memphis vale poco più di 150 milioni di dollari. Insomma, si capisce che la disponibilità di denaro fa la differenza in alcuni casi.

Un mercato giocatori miliardario

Anche il mercato dei giocatori ha un valore di svariati milioni e miliardi di dollari. Per esempio, i Lakers, una delle squadre più famose al mondo, si può permettere quasi 2 miliardi di dollari per il mercato giocatori. I New Orleans Pelicans, del resto, possono permettersi meno di 400 milioni di dollari. Del resto, però, bisogna pensare che, una squadra con meno personale ha certamente meno spese ma anche meno possibilità di preparare al meglio il proprio team.

La squadra che guadagna di più dai propri fan

Sono i New York, comunque, la squadra che deve far fronte a quasi 3 miliardi e mezzo di gestione annuale tra mercato, palazzetto, giocatori e brand. Questi numeri la catapultano al primo posto tra le squadre più “spendaccione”. Ma la squadra che ha ottenuto più denaro dall’acquisto di prodotti direttamente legati al team sono i Golden State Warriors con un aumento del ricavato di oltre il 350% superiore negli ultimi cinque anni.