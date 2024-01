Quale ruolo per le dimore storiche italiane, convegno alla Fondazione Banco Napoli. Premi alle migliori tesi

“Valorizzazione, attualizzazione e tutela: il ruolo delle dimore storiche italiane”: è il titolo dell’incontro promosso (martedì 9 gennaio alle ore 10,30, a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli in via Tribunali 213) dall’Adsi, Associazione Dimore Storiche Italiane in collaborazione con la Sezione Campania. Una tavola rotonda per un confronto a 360° sull’importanza della conservazione e della tutela delle dimore storiche del nostro Paese che vede coinvolti, oltre i proprietari, anche istituzioni, associazioni e imprenditori uniti dall’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio.

L’appuntamento è l’occasione per presentare per la prima volta a Napoli il Premio Tesi di Laurea Adsi giunto alla sua V edizione, il concorso nazionale per promuovere e valorizzare ricerche svolte da giovani studiosi nel settore del Patrimonio dei Beni Culturali.

Dopo i saluti di Orazio Abbamonte, presidente Fondazione Banco di Napoli e Riccardo Imperiali di Francavilla, presidente Adsi Campania, interverranno: Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Ministero della Cultura, Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, Alberto Sifola, presidente Friends of Naples, Giovanni Fiore e Glauco Cerri, Palazzo del Catasto Napoli.

Al termine della tavola rotonda si terrà la cerimonia di premiazione dell’edizione 2023 del Premio Tesi di Laurea Adsi, con la proclamazione della tesi vincitrice e delle due finaliste scelte dalla giuria. Il Premio è rivolto ai laureati delle facoltà italiane di Architettura, Agraria, Ingegneria, Storia dell’Arte, Con­servazione dei Beni Culturali, I.S.C.R., O.P.D., Scienze della Comunicazione, Economia e Giurisprudenza che abbiano svolto una tesi di laurea magistrale e approfondito tematiche che riguardano uno o più immo­bili vincolati privati, comprese le loro decorazioni e pertinenze, quali parchi e giardini. L’edizione 2023 ha visto la candidatura di giovani autori di tesi di laurea magistrale, discusse presso diverse università in tutta Italia.

La commissione di giuria – composta dai Consiglieri dell’Adsi nazionale Immacolata Afan de Rivera, Guido Borgogelli, Gianludovico de Martino, Giulia Lechi, Wolfgang von Klebelsberg oltre a Teresa Perusini, Lorenza Mochi Onori, Enzo Pinci, Rainaldo Perugini e Giulio Gidoni – esprimendo il proprio apprezzamento per l’eccellente qualità scientifica dei lavori presentati da tutti i candidati, ha designato i tre finalisti:

Laura Coppetta e Angela Mandriota, Facoltà Edile-Architettura dell’Università Politecnica delle Marche per la tesi dal titolo “Valorizzare le DS marchigiane: Il caso Villa Leonardi a Treia”;

Laura De Riso e Marina Curcio, Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per la tesi su “Villa della Rocca a Gragnano”;

Giorgia Misia, Facoltà Architettura dell’Università degli Studi di Palermo per la tesi “Palazzo Merendino-Costantino a Palermo tra storia e restauro”.

Martedì 9 gennaio saranno consegnate le targhe al vincitore (che riceverà anche un premio in danaro) e ai due finalisti di questa V edizione 2023.L’Associazione Adsi prosegue così anche quest’anno il programma di sostegno alle nuove generazioni con l’intento di dare l’opportunità a giovani talenti di contribuire, con il loro percorso di ricerca, alla valorizzazione del nostro ricco patrimonio culturale, architettonico e artistico.