Quali soluzioni per le guerre in corso, l’Intelligenza Artificiale non serve

La discesa in campo dell’ Intelligenza Artificiale, singolare coincidenza, per alcune esigenze dell’umanità è stata più che tempestiva. Ha trovato spazio di azione in un momento storico in cui operazioni di routine, quindi non complicate, sarebbero di difficile svolgimento con strumenti ordinari. Tanto sta accadendo per motivi di ordine diverso e alcune di tali operazioni sono in procinto di essere affidate alla IA per essere elaborate. Tali lavorazioni, in tempi normali, si sarebbero potute svolgere con l’aiuto di un abaco mediorientale o del suo succedaneo occidentale, il pallottoliere. Si tratta dei rapporti tra i vari stati che si stanno concretando negli ultimi tempi, caratterizzati da una serie di “varianti in corso d’ opera” tanto numerose quante non ne occorrano nemmeno per la realizzazione di un’opera pubblica.

Coloro che si occupano della costruzione delle stesse, si inventano ogni pretesto (si legga orpello) atto a far lievitare pretestuosamente la spesa preventivata. Scendendo nello specifico, la richiesta che l’umanità potrebbe fare a un elaboratore dotato di AI è, allo stato, nel mostruoso dedalo costellato di carneficine gratuite, chi sta con chi e, una volta insieme, cosa intendano realmente mettere in piedi i padroni del mondo attualmente in guerra. È tale la confusione che si è creata, che anche quelle super intelligenze non dell’uomo ma al suo servizio, fanno fatica a trovare una o più soluzioni verosimili. In effetti, nella folle sequenza di armate non “al soldo di tutte le bandiere”, come il titolo del film dei primi anni ’70 che ottenne un buon successo, ma episodi di attualitá concreta e violenta, definibile “tutte le bandiere alla rincorsa dei soldi”. Del resto non c’é da meravigliarsi pìù di tanto: circa due millenni orsono, per un caso analogo, qualcuno pronunciò, a mò di monito, la frase giunta fino a questi tempi: “…auri sacra fames”. Quel qualcuno era Polidoro, personaggio mitologico, per la precisione un semidio, che Dante e Virgilio incontrano nel Purgatorio della Commedia. Allo stato una situazione simile non si verifica più. Accade di peggio e non poco.