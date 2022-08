Quali sono gli elementi di un casinò online di qualità?

E’ il segmento di traino del settore gaming e con un volume d’affari che solo in Italia nel 2020 è arrivato a toccare 1,8 miliardi di euro, rappresenta un’industria destinata a prosperare. Parliamo del casinò online. Evoluzione digitale di un grande classico del gioco d’azzardo, questo comparto offre oggi un’esperienza di gioco estremamente immersiva e variegata con formule e piattaforme che oltre a proporre una gamma di giochi molto amata dagli utenti di tutto il mondo, consente di prendere parte a eventi, tornei e gare che coinvolgono un pubblico internazionale grazie alla connettività e allo streaming. Elementi che in anni recenti hanno conosciuto un’evoluzione importante dando uno slancio significativo all’intero settore del gioco d’azzardo online. Il risultato è che gli appassionati di questo popolare passatempo possono scegliere tra una miriade di siti dedicati, ma come orientarsi nell’ambito di un’offerta così ricca? E’ semplice: imparando a riconoscere i casinò affidabili e di qualità. Per farlo analizziamo insieme i fattori a cui fare attenzione nel momento in cui ci si appresta a scegliere il proprio sito di riferimento.

Un’industria giovane

Quella dei casinò online è stata una crescita esponenziale ed estremamente rapida, un vero record tra le industrie emergenti del XXI secolo. Il motivo ovviamente è presto spiegato: il settore è stato in grado di comprendere e volgere a proprio favore l’enorme potenziale del World Wide Web che ha dato nuovo smalto al mondo dei casinò terrestri. Se ripensiamo a quella che era la scena sul finire degli anni ’90, prima della diffusione capillare di Internet, vediamo sfilare davanti ali occhi edifici fisici dedicati al gioco d’azzardo il cui accesso era riservato a pochi facoltosi eletti: andare al casinò era un passatempo blasonato. Quel che è accaduto con il trasferimento di queste attività alla dimensione digitale è stata una vera e propria svolta pop: oggi accedere ai tavoli da gioco non richiede un dresscode elegante o grandi risorse, basta avere un device elettronico e un buon collegamento a Internet. Potere della connettività.

Parola d’ordine “connettività”

E proprio la connettività, che ha rappresentato una svolta per il mondo del gaming in generale, è anche la parola chiave dell’industria dei casinò online: gare e tornei di Poker e Black jack coinvolgono partecipanti distribuiti in luoghi fisici diversi, trasformando la singola partita in un evento globale. La possibilità di abbattere i confini e di connettere giocatori sparsi in tutto il mondo ha favorito la nascita di vere e proprie community di utenti uniti dalla stessa passione. Ma c’è di più: aspetti ludici a parte, infatti, il vantaggio della digitalizzazione e del passaggio a una dimensione più “social” da parte dei casinò online sta anche nella possibilità di trasformare un singolo match o una partita di poker in un evento trasmesso in streaming e seguito in tempo reale da milioni di utenti. Il risultato per il settore è la conquista di un segmento operativo che alimenta l’interesse di un vero e proprio pubblico attirato, ad esempio, da eventi di punta, come quelli che vedono coinvolti i campioni di poker e eSport.

Elementi chiave di un buon casinò online

Ma quali aspetti hanno inciso in modo determinante sul successo dei casinò online? Come abbiamo visto, l’elemento tecnologico è stato cruciale, ma se Internet e la possibilità di giocare a Baccarat, Poker o Black Jack online hanno dettato il passo del cambiamento, a dare slancio al settore sono stati anche altri fattori su cui imprenditori e gestori hanno saputo investire, come ad esempio l’adesione a un solido impianto normativo. Questo tema è fondamentale ed è il primo requisito di un casinò affidabile e sicuro: la possibilità di aprire una piattaforma dedicata al gioco d’azzardo online, infatti, è legata al possesso di una licenza che, sul territorio italiano, è rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Questo documento certifica che il sito è sicuro e rispetta le regole: un elemento importante da cui deriva la solidità dell’immagine e la credibilità di una piattaforma.

In un mercato tutto da costruire, poi, una delle cose a cui i gestori dei vari siti hanno dovuto dedicare particolare cura è stata la promozione. Su questo fronte copywriter, esperti di marketing, SEO e social media hanno avuto un ruolo cruciale nel raccontare il prodotto “casinò” agli utenti della rete.

Ma presentare in modo accattivante un servizio o un prodotto è solo metà del lavoro, il resto lo fanno una serie di accorgimenti che rendono agevole e gradevole l’esperienza di gioco. Ecco cosa non può mancare nell’offerta di una piattaforma online di qualità:

un valido customer service : email, live chat, e linee telefoniche ad hoc sono fondamentali per assistere l’utente se è in difficoltà o per rispondere alle sue domande;

soluzioni di pagamento sicure : accanto a carte di credito e debito, eWallet e bitcoin (forti grazie all’inviolabilità della : accanto a carte di credito e debito, eWallet e bitcoin (forti grazie all’inviolabilità della blockchain ) sono le formule più innovative per effettuare transazioni in tutta serenità;

siti web semplici : poter contare su un’interfaccia utente agevole e intuitiva è una delle componenti di usabilità che i giocatori apprezzano di più;

bonus: è un metodo molto popolare tra le piattaforme e consiste nell’offrire delle promozioni che premiano i nuovi clienti o gli iscritti di lungo corso.

Il percorso virtuoso che ha segnato la nascita e l’evoluzione dell’industria dei casinò online è indissolubilmente legato all’avvento di Internet e alle possibilità di coinvolgere nelle attività di gaming un pubblico sempre più numeroso e variegato. La svolta pop del casinò ha portato con sé la nascita di una galassia di siti ad hoc che hanno scommesso su innovazione e servizi di qualità: licenza ADM, pagamenti sicuri, assistenza clienti e bonus sono gli aspetti che caratterizzano l’offerta dei casinò più apprezzati, elementi che gli utenti valutano positivamente al momento di effettuare la loro scelta.