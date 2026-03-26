Quali sono gli elementi distintivi della cultura italiana tra libri, cucina e intrattenimento

Quando si parla di cultura italiana, spesso si pensa ai grandi romanzi, alle città d’arte e alla cucina celebrata in mezzo mondo. In realtà, la cultura si vede anche nelle abitudini di tutti i giorni: cosa leggiamo, come mangiamo e come ci divertiamo tra i passatempi online, dal gaming alle serie, fino alla european roulette. Nel 2024, circa 32 milioni di persone hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi. Nello stesso anno, la spesa fuori casa per mangiare e bere ha toccato 96,4 miliardi di euro.

Libri e storie: perché in Italia conta ancora il racconto

Secondo l’Istat, nel 2024 il 57,1% delle persone dichiara di aver letto almeno un libro nell’ultimo anno, incluso lo studio, il lavoro e la curiosità personale. Allo stesso tempo, il mercato non vive una fase semplice perché l’editoria ha segnato un calo del 3,6%, con 29,2 milioni di copie complessive vendute e quasi un milione di copie in meno. Poi c’è la trasformazione digitale, nel 2024 solo il 15% degli utenti Internet ha usato la rete per accedere ai libri in formato digitale.

Cucina quotidiana e ristoranti: il gusto come linguaggio comune

Se c’è un posto dove l’identità italiana diventa immediatamente visibile, è la tavola. Non si parla solo di ricette, si parla di rituali, di orari, di discussioni infinite su come si prepara un piatto. È interessante che nel 2024 il mercato dei consumi alimentari fuori casa abbia raggiunto un valore stimato di 96,4 miliardi di euro, pari al 33% dei consumi alimentari totali. Non è poco, significa che i bar, le pizzerie, le trattorie e i ristoranti sono parte della vita normale, non solo delle occasioni speciali.

Questa centralità la possiamo vedere in tre cose molto semplici:

la cucina come scambio sociale: si invita, si condivide, si commenta

la geografia dei sapori: ogni zona ha il suo lessico

l’idea che mangiare bene sia un’esperienza, non solo un bisogno

Non serve idealizzare, oggi si alternano le cene veloci e i pranzi lunghi. Però il punto resta, in Italia il cibo continua a essere un modo per dire chi siamo, anche quando la giornata corre veloce.

Intrattenimento tra piazze e streaming: come cambia il tempo libero

Il tempo libero italiano ha una doppia anima, da una parte la socialità fuori, dall’altra la comodità del dentro. Nell’ultimo anno, il 45,5% degli italiani è andato al cinema, il 24,7% ha seguito degli eventi musicali e il 22% è stato a teatro. I musei e le mostre hanno coinvolto il 33,6%, i siti archeologici e i monumenti il 30,9%. Qui entra anche l’online, si guardano le serie, si recuperano i film, si seguono i creator, e qualcuno si diverte con giochi e piattaforme, comprese i siti web che offrono giochi d’azzardo come passatempo. E poi c’è il patrimonio che fa da sfondo a tutto questo: l’Italia resta il Paese con più siti UNESCO, arrivati a 61, con nuovi ingressi anche nel 2025.