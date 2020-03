Quali sono gli stipendi più alti dei giocatori?

Le cifre che questi calciatori guadagnano all’anno non sono più un tabù dal momento che tantissimi sono i giornali ed i media che ne parlano ogni giorno. Un altro motivo per cui tutti conoscono gli stipendi di queste rockstar del calcio è il modo alternativo in cui questi spendono i loro soldi. Su questo sito piuttosto che su quello si possono trovare video di giocatori che arrivano agli allenamenti con super car di lusso, oppure si possono ammirare sui social le ville e gli hotel di lusso che questi acquistano e che fanno proliferare in giro per il mondo.

In questo articolo si andrà a vedere proprio quanti sono i soldi che i giocatori migliori del mondo guadagnano. Una classifica interessante anche se, tuttavia, non sarà facile conoscere gli effettivi stipendi di questi giocatori dal momento che molti introiti derivano anche da sponsorizzazioni ed accordi con altri marchi di importanza mondiale.

Una top 5 di tutto rispetto

Partendo dalla quinta posizione di questa classifica è possibile trovare, tra i giocatori che guadagnano più soldi attualmente, Gareth Bale. L’ala del Real Madrid e della nazionale di calcio del Galles è un vero fuoriclasse del calcio moderno. Il Real Madrid l’ha acquistato per la cifra record di 100 milioni di euro ma, fin dall’inizio della sua esperienza con i blancos, Bale ha dimostrato che quello fatto per lui è stato un investimento più che necessario ed assolutamente fruttuoso. Ma quanto guadagna il calciatore gallese del Real Madrid?

Lo stipendio di Bale si attesta attorno ai 44 milioni di euro totali. 32 milioni di euro derivano dallo stipendio pagatogli dal Real Madrid mentre 7 milioni e mezzo di euro derivano dalle sponsorizzazioni affiliate a Gareth Bale. Un altro mezzo milione di dollari, Bale lo ottiene dai premi che i blancos gli promettono ogni anno dopo aver raggiunto degli obiettivi particolari.

La lotta per il podio

Tra la quarta e la terza posizione di questo ranking si trovano due giocatori il cui stipendio, però, è vertiginosamente diverso. Antoine Griezmann, infatti, guadagna “appena” 44 milioni di euro, lo stesso stipendio di Bale ma sono 38 i milioni di euro che il giocatore francese ottiene dall’Atletico Madrid. Altri 5 milioni di euro il talentuoso attaccante li ottiene dalla sponsorizzazione che Griezmann mantiene con Puma ed EA Sports. Davvero un contratto da capogiro. Ma c’è qualcuno che riesce a batterlo, anzi, a surclassarlo in maniera quasi ridicola.

Il terzo gradino del podio lo occupa, infatti, Neymar Jr. con uno stipendio di 50 milioni di euro dal PSG uniti ai 40 milioni che il brasiliano ottiene dalla sua sponsorizzazione con Nike, Red Bull ed altri brands che gli fatturano più di 90 milioni di euro annui. Più del doppio dello stipendio di Griezmann.

I due fuoriclasse del calcio moderno

Non esistono spoiler che tengano: i due contendenti al titolo di calciatore più pagato al mondo sono due: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il portoghese, si sa, è l’unico calciatore ad essere diventato immagine della Nike accompagnando solo i più famosi in america: Micheal Jordan e LeBron James. La Juventus, comunque, paga CR7 quasi 60 milioni di euro con un bonus di 1 milione e mezzo. Quasi lo stesso stipendio, il portoghese lo ottiene dalla sponsorizzazione con Nike, Herbalife, Clear e molto altro. Insomma, 113 milioni di euro sembrano non bastare per vincere.

Esatto, Lionel Messi surclassa anche Cristiano Ronaldo con uno stipendio mostruoso di 130 milioni di euro annuo. I grandi marchi che non seguono Ronaldo seguono Messi il che ha reso il grande calciatore argentino il più pagato ed il più valutato tra i calciatori moderni con un prezzo di circa mezzo miliardo di euro.