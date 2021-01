Quali sono le migliori soluzioni da gaming che possiamo trovare sul mercato?

Quando si parla di gaming sicuramente pensiamo ad avere un dispositivo potente sul quale far girare tutti i giochi che desideriamo in modo fluido e scorrevole, per avere la migliore esperienza videoludica che si possa desiderare.

In base a cosa possiamo decidere qual è la disposizione migliore per il nostro gaming?

Ci sono moltissime variabili in ballo per la scelta di un dispositivo adatto alle nostre esigenze da gamer, a partire dal fatto se vogliamo un dispositivo fisso o portatile.

Perché sì, esistono anche dei dispositivi portatili da gaming, dei notebook da gaming che performano molto bene su svariati videogiochi.

Ma andiamo in ordine, parliamo prima dei dispositivi fissi, perché questa è la soluzione più frequente quando si parla di gaming di un certo livello.

I PC da gaming fissi sono spesso pc assemblati, che significa che vengono assemblati o dal commesso di un negozio specializzato o direttamente dall’utente che poi userà il pc, quindi la vera forza del pc fisso assemblato è che l’utente può scegliere ogni singolo pezzo del PC a seconda di quanto vuole spendere e in quale settore del PC.

I pezzi più importanti quando si va a assemblare un PC da gaming sono senza dubbio la scheda madre, il processore, la scheda video, la RAM, un buon dissipatore, una SSD abbastanza potente e un alimentatore potente.

La scelta è determinata soprattutto dal budget a disposizione di chi va ad assemblare il PC, perchè di pezzi se ne trovano ad ogni prezzo, dai 200 ai 2000 euro per ogni singolo pezzo del PC, ovvio che una via di mezzo può andare bene per ogni tipo di esigenza senza dover esagerare con le prestazioni.

Per quanto riguarda invece un notebook da gaming è sicuramente una soluzione più compatta, che offre anche la comodità di poter essere portata ovunque uno voglia, per non perdersi mai una sessione di gioco anche se fuori città, c’è da dire che questi portatili non hanno sicuramente lo stesso prezzo di un comune notebook, infatti possono costare davvero tanto.

Certo è che se volete un dispositivo da gaming portatile è senza dubbio la scelta migliore che potete fare.

E voi, gamers? Qual’è il vostro dispositivo preferito?