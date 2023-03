Qualificazioni Euro 2024, Malta-Italia 0-2: gol di Retegui e Pessina

(Adnkronos) – L’Italia vince 2-0 a Malta nel secondo match del Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri, sconfitti all’esordio a Napoli dall’Inghilterra (che batte l’Ucraina nel secondo incontro), conquistano i primi 3 punti nel girone. La Nazionale del ct Mancini ipoteca la vittoria nel primo tempo con i gol di Retegui, alla seconda rete in altrettante presenze, e Pessina. Il match si apre con un’occasione per i padroni di casa, che al 5′ spaventano i campioni d’Europa. Satariano riceve un passaggio millimetrico di Mbong in area e calcia, Donnarumma evita guai. L’Italia impiega un quarto d’ora per carburare e per dare la svolta al match.

Al 15′ corner per gli azzurri, Tonali spedisce in mezzo e Retegui segna: l’italo-argentina decolla, colpo di testa e 0-1. Al 27′ arriva il raddoppio. Dopo la mancata conclusione di Grifo, entrato al posto dell’acciaccato Gnonto, Emerson rimette il pallone al centro e Pessina sfrutta la chance: 0-2 e gara in cassaforte. Gli azzurri sono padroni del campo e al 30′ vanno vicini al tris. Di Lorenzo offre il pallone a Grifo, Bonello respinge la conclusione dal cuore dell’area di rigore.

Nella ripresa, la formazione di Mancini amministra senza patemi: l’Italia non crea granché, ma non concede praticamente nulla. La monotonia, dopo una raffica di sostituzioni, viene interrotta al 69′: corner di Politano, rovesciata di Scamacca e Bonello è attento. L’ultima porzione di gara non regala altri sussulti. L’Italia vince e rompe il ghiaccio. Gli azzurri torneranno in campo a settembre in Nord Macedonia.

“Sono partite dove hai tutto da perdere e diventano partite brutte. Abbiamo fatto cose buone e altre meno. Era importante vincerla, l’abbiamo sbloccata nel primo tempo. Si poteva fare meglio quasi tutto”, il commento di Mancini. Retegui, che ha sbloccato la partita, “è stato fondamentale. Ha bisogno di tempo, deve ancora conoscere bene il calcio europeo. Ci vuole tempo”.