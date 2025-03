Qualità dei dati: poche parole semplici interrogando la IA – Gemini GOOGLE

di Claudio Quintano (*)

La qualità dei dati è un aspetto fondamentale per qualsiasi organizzazione che si affidi ai dati per prendere decisioni, svolgere analisi o automatizzare processi. In sostanza, la qualità dei dati si riferisce alla misura in cui i dati sono adatti allo scopo previsto.

Ecco alcuni aspetti chiave della qualità dei dati:

Definizione :

La qualità dei dati stabilisce in che misura un set di dati soddisfa i criteri di accuratezza, completezza, validità, coerenza, unicità, tempestività e idoneità allo scopo. 1

Importanza:

Dati di alta qualità portano a decisioni più informate e accurate.

Dati di scarsa qualità possono portare a errori, inefficienze e costi elevati.

La qualità dei dati è cruciale per l’analisi dei dati, l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico.

Dimensioni della qualità dei dati : Accuratezza : i dati sono corretti e riflettono la realtà. Completezza : tutti i dati necessari sono presenti. Validità : i dati rispettano le regole e i vincoli definiti. Coerenza : i dati sono uniformi in tutti i sistemi. Unicità : non ci sono dati duplicati. Tempestività : i dati sono aggiornati e disponibili quando necessario. Idoneità allo scopo : i dati sono adatti all’uso previsto.

Metriche di qualità dei dati : Le organizzazioni utilizzano metriche per valutare e misurare la qualità dei dati. Queste metriche aiutano a identificare problemi e monitorare i miglioramenti.

Processi di miglioramento : La qualità dei dati richiede un impegno continuo per identificare e correggere i problemi. I processi di miglioramento possono includere la pulizia dei dati, la standardizzazione, la validazione e il monitoraggio.



In conclusione, la qualità dei dati è un fattore critico per il successo di qualsiasi organizzazione. Investire nella qualità dei dati porta a decisioni migliori, processi più efficienti e risultati più affidabili.

Data pubblicazione: 24 marzo 2025

(*) Emerito di Statistica Economica DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI – Università degli Stuti di Napoli Parthenope – prof. incaricato – Le misure del domani per raggiungere gli obiettivi ONU sulla sostenibilità – Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”