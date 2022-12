Qualità della vita, Benevento al primo posto in Italia per il numero di laureate

Crollano Napoli e Salerno, ma spiccano le donne di Avellino e Benevento. Sono alcuni dei dati sulla Campania che emergono dalla tradizionale classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Italia, che fotografa un grosso calo di Napoli, che scende fino al 98/o posto sulle 107 province italiane, perdendo ulteriori 8 posizioni rispetto al 2021 Una caduta nella classifica (che vede nell’ordine Bologna, Bolzano e Firenze sul podio) che riguarda diversi dei temi presi in esame per stilare la classifica. La città campana più in basso nella classifica resta comunque Caserta, che è 99/a, salendo di una posizione rispetto al 2021, mentre al posto migliore c’è Benevento che sale di quattro posti ed è 82/a, davanti ad Avellino che rimonta di nove posizioni e si fissa al posto 84. Il capoluogo del Sannio è al primo posto in Italia per il numero di laureate, 5,1 su 1.000 abitanti, davanti a quello irpino, dove le laureate sono 5 su mille abitanti.