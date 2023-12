Qualità della vita, la provincia di Napoli terzultima. Udine sul podio, Milano ottava e Roma 35 esima

Udine e’ la provincia sul podio della 34ma indagine del “Sole 24 Ore” che misura la qualita’ di vita delle citta’, seguita da Bologna e da Trento. Foggia torna ultima e il Sud popola gli ultimi posti, dove scivolano anche nove territori del Centro Nord. Milano si conferma ottava, Firenze scende al sesto posto, Roma e’ 35ma (e perde quattro posizioni), seguita da Torino (36ma) e Genova (47ma), in calo di 20 posizioni. Tra le prime dieci anche Monza e Brianza che conquista 14 posizioni e il primato nella categoria “Ricchezza e consumi” grazie a buoni risultati nella spesa media delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli e ai dati immobiliari. Se a chiudere la top 10 c’e’ Verona, che l’aveva presidiata sia nel 2020 sia nel 2021, si notano particolarmente le assenze di Trieste e Bolzano, scese rispettivamente in 12ma e 13ma posizione. Anche questa edizione fotografa una concentrazione del Mezzogiorno nella seconda meta’ della graduatoria, con l’unica eccezione di Cagliari che arriva al 23mo posto. Venezia perde 12 posizioni e finisce al 32mo posto. La classifica vede infine al penultimo gradino Siracusa (104ma, -14 posizioni) e Napoli terzultima (105ma, -7 posizioni).