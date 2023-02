Quando c’è una battuta d’ arresto per un settore, di solito non resta nel punto dov’e, ma arretra. E Il problema è serio

Come era prevedibile, la giornata di ieri, Martedì Grasso, quest’anno coincidente con San Valentino, è stata trascorsa nei modi abituali, cioè ameni, con manifestazioni legate alla gioia dei sensi. Buona parte del tempo residuo é stato occupato dal commento dei risultati delle elezioni regionali svoltesi in alcune parti d’ Italia. Per quanto possa essere importante la valutazione dei dati numerici e quindi delle scelte politiche in senso stretto di una parte degli italiani, ciò che richiede particolare attenzione è il comportamento diffuso degli stessi, vale a dire della astensione della loro maggioranza dall’esercizio del diritto-dovere di recarsi alle urne per esprimere il voto. Una premessa. Il motivo non è solo una diceria da Bar Centrale, ma il risultato di un’analisi fatta e ripetuta più volte da istituti demoscopici. Essi, nella considerazione della popolazione in età di discernimento, hanno rilevato e posto, in una scaletta per ordine di importanza dell’espressione del voto, che gli elettori collocano sul gradino più alto quella che manda a Roma i loro rappresentanti, i deputati e i senatori. Un gradino più in basso trovano posto i loro preferiti e giudicati i più idonei a gestire le incombenze del luogo dove vivono. Sono costoro quelli da mandare a occupare i posti di comando nel Municipio e con loro il sindaco. Quindi, ancora più in giù, sono disposti gli amministratori regionali. Facendo un paragone irriverente, gli elementi in oggetto sono considerati al pari dei giocatori della serie C. Le conclusioni che hanno tratto quanti si sono dedicati all’analisi di una considerazione del genere, equivalendosi nella sostanza, fanno trasparire un qualcosa che somiglia, andando al sodo, all’espressione più che nota “lontano dagli occhi, lontano dal cuore”. Probabilmente il comparire sul piccolo schermo, quello della TV, degli onorevoli “romani”, dà agli elettori un senso di vicinanza che li colloca più in alto nella classifica dei loro supporter rispetto a quelli che stanno “alla regione”. C’è in ogni modo un qualcosa che sarebbe competenza dei sociologi esaminare. Detta con il linguaggio dei maggiorenti di una piccola comunità, il farmacista, il parroco, il maresciallo dei carabinieri e pochi altri, la questione è connotata soprattutto dal crescente calo di fiducia verso le isituzioni nutrito dal popolo. Quello stesso, dall’inizio del nuovo secolo, sta avviliuppando l’intera società italiana. Gli anni che si stanno susseguendo dall’ inizio del primo secolo del terzo millennio, di per sé sono stati forieri più di episodi con caratteristiche negative di ogni genere che di quelli con risvolti positivi. Le guerre, il plurale è confacente, che si pensava dovessero cessare per esaurimento dei motivi del contendere, chi più, chi meno velleitari e quindi anacronistici, hanno subito dei ritorni di fiamma. Essi, dilagando dai luoghi dove si concretano, stanno finendo con il bruciare con i loro effetti collaterali anche nel resto del mondo. E c’è di più. Con una condotta definibile, con molta benevolenza, amorale, una parte della classe politica ha provato, e a volte ci é riuscita, a trarre vantaggi dalle disgrazie altrui, con comportamenti paragonabili a quelli degli sciacalli e delle iene, in una sola parola turpi. Diventa così comprensibile più che sufficientemente la ripulsa e non solo la presa di distanza, dagli attori o potenziali tali che dovrebbero portare in scena nei teatri della Capitale i copioni redatti nei rispettivi collegi elettorali. È desolante dover ammettere che tale modo distorto di intendere il dispiegamento del mandato elettorale ha valicato anche i patri confini per approdare nelle aule parlamentari della EU a Bruxelles e dare vita a azioni ancora più senza freni morali, organizzando o avallando operazioni illecite a livello internazionale. A tal punto l’elettore, oberato com’ é dai problemi quotidiani, tra cui anche quello del nutrimento proprio e dei familiari, finisce con il non credere a nessuno dei pifferai fuori ordinanza che girano cercando di attirare l’attenzione di chi millantano di voler rappresentare. Da quanto sopra riportato dovrebbe emergere che anche dalla tornata elettorale di domenica e lunedì quanto risulta più importante, oltre la vittoria di uno degli schieramenti, è la crescita sostanziale del numero di quanti si sono rifiutati di recarsi alle urne. Si tratta della perdita di importanza del valore della democrazia. Essa risulta decurtata per buona parte di una delle sue caratteristiche portanti, l’espressione della rappresentanza popolare. Molti anni fa, un pensatore del quale è ancora viva la memoria, ebbe a dire a Atene, nella Grecia classica, patria delle libertà, che quando la democrazia è abusata finisce con lo scadere nella demagogia. Ancora un passo e si arriva alla tirannia. Il pensatore era Platone e le considerazioni riportate innanzi sono tratte dalla sua opera conosciuta dai più: La Repubblica.